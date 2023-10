La Doublure

Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale... Dans ce roman sombre et envoûtant, Mélissa Da Costa explore, à travers le récit d'une relation toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel, des Lendemains ou encore de Je revenais des autres, livres aux deux millions de lecteurs, l'écrivaine révèle une nouvelle facette de son talent. Passion, manipulation, duperie et coups bas : rien ne manque à ce roman sur l'emprise qui va vous prendre vous aussi. Femme actuelle. Une histoire diabolique, écrite au petit point de détail. Le Parisien week-end. Mélissa Da Costa revisite le mythe de Lilith, la version démoniaque d'Eve. Troublant. Biba.