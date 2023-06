Max Valentin et le soupir des Vigies

Quel est ce lourd secret qui semble hanter les murs de pierre du pensionnat Saint-Rose ? Qui est ce mystérieux "Perdu" qui effraye tant l'Administratrice générale du lycée provençal formant les futurs Voyageurs temporels ? Plus que jamais, Max Valentin sent le danger grandir autour de lui. Et si aucun de ses professeurs ne prête attention à ses pressentiments, il en est persuadé : une terrible menace plane sur l'Institut Tempus. Avec ses coéquipiers Zacharie Malville et Flora Callas, Max devra déployer toute son ingéniosité, mais aussi tout son courage, pour démêler les fils de cet inquiétant mystère. A travers les âges et jusqu'au bout du monde, les trois adolescents devront affronter la mort et la haine avant de percer le sinistre secret qui changera leur existence à tout jamais... Journaliste et romancier, Alexandre Léoty vit dans la campagne toulousaine. Il livre ici son neuvième roman, deuxième tome d'une trilogie dédiée aux jeunes lecteurs.