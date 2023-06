Max Valentin et le masque de l'Envoûteur

Lorsque l'inimaginable survient, lorsque leur monde s'écroule dans un fracas de sang et de larmes, Max Valentin, Flora Callas et Zacharie Malville ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. A travers les méandres du temps et aux quatre coins du monde, leur quête s'achève, dans une terrible course contre la montre. Au crépuscule des jours, tandis que le Système Tempus est menacé d'implosion, les masques tombent et les alliés se font rares. Les trois jeunes Voyageurs temporels sauront-ils mener à bien cette ultime mission ? Journaliste et romancier, Alexandre Léoty vit dans la campagne toulousaine. Il livre ici son dixième roman, dernier tome d'une trilogie dédiée aux jeunes lecteurs.