Dans l'ouvrage, on traite de la vie des navigateurs normands les plus connus : leur vie avant leur départ vers une découverte ou une aventure et le contexte de ce départ. On racontera les voyages et leurs conséquences. ? Illustré avec des photos qui évoquent les paysages, la flore, la faune des zones découvertes, et aussi les peuples rencontrés. Le livre sera complété d'une carte avec les voyages de chacun d'eux et leur portrait sculpté. ? Les bustes des 14 navigateurs ont été sculptés par Jean-Marc de Pas en 2008 et depuis exposés sur le pont Boieldieux à Rouen. ? - Jean Ango - Jean de Béthencourt - Jacques Cartier - Cavelier de la Salle - Samuel Champlain - Jean-Baptiste Charcot - Christophe Colomb - James Cook - La Pérouse - Magellan - Marco Polo - Vasco de Gama - Jean de Varrazane - Amerigo Vespucci 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0 2. 14. 0. 0