Les trois Brestoises Tome 11 : L'enquête inachevée

Encore inquiète quant au sort d'Elodie, son amie de toujours, la commandant Léanne Vallauri se trouve plongée dans une enquête internationale aux multiples ramifications. Après une aventure africaine hors norme, elle rentre en France pour interpeller les commanditaires. La cheffe de la P.J. de Brest va alors découvrir l'existence d'un trafic aussi juteux que la drogue, celui des civelles, les alevins des anguilles, appelées " l'or blanc ". Une investigation bien éloignée de ses bases puisqu'elle va la conduire de Nantes à Saint-Nazaire sur les bords de Loire, et dans les mystérieux marais de Brière, un monde de taiseux aux règles et aux coutumes à part. Une fois de plus, Léanne va déranger, mais les voyous sont décidés à ne pas se laisser faire et cette affaire pourrait bien être la dernière de la turbulente enquêtrice... Qui d'autre qu'une célèbre consoeur quimpéroise pourrait la sortir de là ?