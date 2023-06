Passion rugby. Coupe du monde, Top 14, XV de France, rugby féminin. Infos. Quiz. Jeux

Passioné. e de rugby ? Préparez la Coupe du monde avec cet ouvrage complet et divisé en plusieurs grandes parties pour maîtriser tous les sujets : - De la Coupe du Monde au Championnat de France - Les records en coupe du monde - Les All Blacks - Le XV de France - Tel père, tel fils : les joueurs qui ont suivi les traces de leur père - Frères de sang et de rugby : les fratries célèbres s'étant retrouvées sur le terrain - Le rugby féminin 80% de savoirs illustrés de belles photographies et 20% de quiz et jeux pour en apprendre encore d'avantage ! En bonus, le calendrier de la Coupe du Monde avec les scores à remplir. Format 15 x 20 cm / 448 pages.