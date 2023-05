Le Blog de Charlotte

Entre journal intime 2. 0 et bande dessinée. Alors que ses meilleurs amis, Nina et Rafaël, filent le parfait amour, Charlotte se sent seule au collège. Pour se faire de nouveaux amis, elle a l'idée d'imiter Nina : elle ouvre son propre blog, mêlant billets d'humeur et recettes de cuisine autour du chocolat. Charlotte crée vite un lien particulier avec Sandro, un mystérieux adolescent. Leurs conversations virtuelles prenant de plus en plus de place dans sa vie, Charlotte s'isole encore davantage de son groupe d'amis. Mais doit-elle vraiment relever les défis dangereux exigés par Sandro pour mériter son amitié ?