Spider-Man : Spider-Verse : Amazing Spider-Man

Quand il est mordu par une araignée radioactive, Peter Parker se voit conférer la force et l'agilité de la petite créature. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il revêt le costume de Spider-Man pour combattre les vilains de tout poil et faire triompher le bien ! Les lecteurs ont plébiscité ce rendez-vous devenu incontournable à chaque nouvelle sortie de film ou de série télé, alors pour la sortie de Seul contre tous, la suite de Spider-Man : New Generation, nous avons vu les choses en grand ! Pas moins de sept albums consacrés aux personnages les plus importants de l'univers de Spider-Man !