Spider-Man : Spider-Verse : Spider-Gwen

Dans un univers parallèle, c'est Gwen Stacy et non Peter Parker qui est mordue par une araignée radioactive et se trouve dotée de pouvoirs incroyables. Mais la tragédie frappe tous les porteurs du totem araignée, et "Spider-Gwen" tue Peter Parker lorsqu'il devient le Lézard. Les lecteurs attendent ce rendez-vous devenu incontournable à chaque nouvelle sortie de film ou de série télé, alors pour l'arrivée de Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part one) au cinéma, la suite de Spider-Man : New Generation, nous avons vu les choses en grand ! Pas moins de sept albums consacrés aux personnages les plus importants de l'univers de Spider-Man !