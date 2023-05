Images des langues, langues imaginées. Imaginaires des langues anciennes et orientales en France au siècle des Lumières

Dans la France du dix-huitième siècle, la familiarité avec les textes antiques diminue en même temps que s'améliore la connaissance de systèmes linguistiques radicalement différents, de l'arabe au chinois. Du fait des représentations des langues " orientales " comme de celles des langues " anciennes " (grec, latin, mais aussi hébreu ou même celte), les connaissances linguistiques évoluent de la théologie à l'étude historique et comparative, allant jusqu'à l'utilisation politique et à un savoir parfois fictionnel. Réimaginées, les langues anciennes et orientales nourrissent l'invention des conceptions contemporaines de l'art et de la littérature.