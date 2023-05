La famille Belle-Etoile Tome 4 : Invité surprise en Camargue

Malgré la pluie et les orages, la famille Belle-Etoile ne se laisse pas abattre depuis qu'ils ont posé leur campement en Camargue. Déterminés à explorer les environs en vélo, Léo et Bart vont faire la rencontre des animaux emblématiques de la région... pas tout à fait comme ils l'avaient imaginé ! La famille Belle-Etoile fait toujours des étincelles ! Une nouvelle série qui nous emmène en voyage ! A bord de leur van, la famille Belle-Etoile sillonne les régions de France et passe des vacances 100% nature... et pleine d'aventure ! Un bonus à la fin du livre aborde les questions écologiques à hauteur d'enfant.