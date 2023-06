Revue Française d'Etudes Américaines N° 172, 2e trimestre 2023 . Frustrations

Ce dossier propose d'interroger la notion de frustration aux intersections conceptuelles de la subjectivité, de la position éthique et de l'expression artistique, du 19e au 21e siècles aux Etats-Unis. Affect qui se fait jour quand la jouissance se dérobe, la frustration peut aussi bien être le produit de vexations mineures que celui de conditions structurelles étendues, elle peut tout autant concerner des individus que des collectifs, et elle peut surgir tout à coup comme elle peut affleurer progressivement au fil du temps. La particularité de la frustration, à l'inverse d'autres sentiments qui acceptent une charge politique, tient à sa capacité à jeter un pont entre le sentiment et l'état : un individu peut se sentir frustré en tant qu'il répond à un événement ou à un lot de circonstances, mais il peut également être frustré, en tant que membre du corps social, dont l'agentivité aurait été mise à mal. Outre l'étude de la frustration comme moteur ou motif de la création littéraire (frustration de l'auteur ; frustration lisible dans l'écriture ; frustration comme moteur d'une intrigue, etc.), le dossier propos d'étudier la façon dont certaines communautés et certains collectifs peuvent réagir face à la frustration. Les expériences collectives de la frustration, identifiables de part et d'autre du spectre politique, semblent en effet se répéter tout au long de l'histoire des Etats-Unis, depuis la question de l'esclavage à l'époque de la reconstruction jusqu'à la prise du Capitole en janvier 2020, en passant par le suffrage des femmes en 1920, les mouvements étudiants des années 1960, ou bien les élections présidentielles de 2016. Il s'agit donc de se demander ce qui advient quand une communauté qui jouit d'un privilège — ou n'en jouit pas encore — se sent menacée et d'étudier les réactions mises en oeuvre à ce qui est perçu comme un dessaisissement — ou une impossibilité d'accès. Il s'agit ainsi de s'interroger sur l'existence de modalités de résistance spécifiques de genre, de classe ou de race et d'étudier la façon la frustration des mouvements pour une justice raciale dans les années 1830 s'exprime, ou non, de la même manière que celle de l'électorat de Trump suite à l'élection de Joe Biden.