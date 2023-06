Agenda familial pocket. Edition 2023-2024

Votre Agenda familial pocket conserve tous les avantages de l'Agenda familial classique mais en version sac à main. Pratique, cet agenda donne un aperçu global de tout ce qu'il y a à faire chaque semaine : les rendez-vous de toute la famille, et les choses à ne pas oublier. Il dispose aussi de listes de courses et de choses à faire détachables, de pages d'infos utiles et numéros pratiques, d'un élastique pour maintenir tous vos papiers à l'intérieur, d'un emplacement prévu pour glisser son stylo, 2 planches de jolis stickers et plus de 260 autocollants pour agrémenter votre agenda ! Le tout dans un design moderne et coloré. A l'intérieur, retrouvez également : - Les anniversaires à souhaiter - Des pages d'idées cadeaux à remplir - L'emploi du temps des enfants - Des pages santé Une double-page par semaine sur 16 mois : de septembre 2023 à décembre 2024.