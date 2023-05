La famille Vieillepierre Tome 5 : Louna et le trésor de Tlaloc

Louna est une Vieillepierre pas comme les autres. Après que ses parents ont été trahis par des villageois qui les avaient appelés à l'aide, elle a décidé de ne pas dédier sa vie comme le veut la tradition familiale à sauver l'humanité mais plutôt à ne penser qu'à elle-même et à piller toutes les richesses qu'elle pourrait trouver. Un beau jour, elle tombe sur un village d'Amérique Centrale ravagé par la sécheresse, où elle entend parler d'un palais qui abriterait un trésor inestimable : le palais du dieu de la pluie Tlaloc. Atzi, une villageoise, se porte volontaire pour aller y faire une offrande dans l'espoir de sauver son village. Il n'en faut pas plus à Louna pour imaginer un plan machiavélique : se lier d'amitié avec Atzi afin de subtiliser sa carte et s'accaparer tout l'or du palais. Mais, sur le chemin, alors qu'Atzi se trouve en danger, Louna se rend compte qu'elle s'est plus attachée à la jeune fille qu'elle ne l'aurait voulu... Louna, qui a si peur qu'on trahisse à nouveau sa confiance, va-t-elle écouter son coeur et tendre la main à Atzi ?