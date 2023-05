Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. 2e partie

La dernière confrontation de deux légendes. En Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or. Il n'en faut pas plus pour attirer la convoitise d'Arsène Lupin, déguisé pour l'occasion en vicomte Raoul d'Avenac. Le mystère que renferme le manoir de la Barre-y-va a-t-il à voir avec le mascaret qui se forme deux fois par an lors des équinoxes ? Lupin/d'Avenac mène l'enquête. Mais ce que le gentleman cambrioleur ignore, c'est que Sherlock Holmes est sur ses traces. Le célèbre détective de Baker Street tente en effet d'éliminer Lupin, après avoir tué sa fiancée, seul moyen pour lui de garder secret ce crime et sa légende intacte.