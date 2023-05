Si tu étais là

Lorsqu'une mystérieuse superwoman sauve in extremis un adolescent tombé sur les voies du métro new-yorkais, McKenna Jordan pense tenir une histoire en or. En tentant d'identifier l'héroïne, volatilisée comme par magie, la journaliste - et ancienne procureure adjointe - met la main sur une vidéo de l'incident. Contre toute attente, elle croit y reconnaître une amie chère disparue dix ans plus tôt sans laisser de traces. Ebranlée dans ses certitudes, McKenna replonge alors dans cet épisode douloureux de son passé. Et enclenche, malgré elle, les rouages d'une affaire aux ramifications obscures, mettant à vif d'intimes blessures... Les rebondissements s'enchaînent jusque dans les toutes dernières pages. Haletant. La Voix du Nord. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Séverine Gupta.