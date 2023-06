Le lit clos

Annie et Pascal, deux jeunes retraités corréziens, décident de partir s'installer en Bretagne, tout près d'Audierne, berceau de la famille d'Annie. Leur parentèle a disparu, il ne reste qu'un cousin, Pierric, qui les aide à emménager. C'est un homme charmant, attachant, mais très introverti. Il leur raconte volontiers l'histoire de cette région partagée entre terre et mer, paysans et marins. Avec lui, nous retrouvons des évènements oubliés qui pourtant ont marqué la Bretagne du XXème siècle et aussi la France entière. En revanche, il parle très peu de lui. Pourtant sa vie n'a pas été ordinaire. Nous la découvrons en même temps que Danielle, sa compagne et ses "neveux à la mode de Bretagne" , Annie et Pascal. Une vie pleine de souffrance. Danielle, gaie et tendre, parviendra-t-elle à le convaincre à vivre au présent ?