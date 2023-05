Hector Lebrun. La science en filigrane

Aristote, de Vinci, Galilée, Newton, Pasteur : l'histoire des sciences est jalonnée de grands noms. Mais l'immense majorité des scientifiques qui ont, pierre par pierre, érigé l'édifice de la science, restent méconnus. Hector Lebrun est l'un de ces oubliés. Naturaliste, médecin, inventeur, professeur, philosophe, ce savant effacé a pourtant laissé derrière lui des archives étonnantes qu'un heureux hasard a déposées à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (Namur). Ce catalogue magnifiquement illustré relit la documentation d'Hector Lebrun et la met en dialogue avec les oeuvres de ceux qui ont inspiré ses positions philosophiques et ses découvertes scientifiques. Cette plongée bio-bibliographique est l'occasion de remonter le fil de l'histoire des sciences et d'entrevoir la richesse du patrimoine livresque conservé à la BUMP. C'est aussi un hommage à tous les scientifiques et les experts ordinaires qui accomplissent d'extraordinaires missions de recherche, d'enseignement et de transmission.