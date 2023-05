Nautilus Tome 3

Le danger viendra du fond de l'océan... Accusé à tort d'avoir commis un attentat meurtrier, Kim n'a cessé de clamer son innocence ! Maintenant, les documents qui auraient pu prouver cette méprise ont à jamais disparu dans l'abysse de l'océan. Quant à la guerre qui se prépare entre la Couronne britannique et le tsar de Russie, elle semble inéluctable. A bord du Nautilus, un homme se réjouit de la tournure que prennent les événements : le capitaine Némo. Aux manettes de son vaisseau insubmersible, il s'attaque à la flotte anglaise, guidé par sa soif de vengeance. Jaya, qui oeuvre pour la Couronne, doit à tout prix trouver un moyen de l'arrêter. Kim, quant à lui, veut empêcher un conflit sanglant qui ferait des milliers de victimes ! Contraints de s'allier contre la menace que représente Némo, ils vont échafauder un plan audacieux : détourner le sous-marin russe du général Ostrov afin d'attirer le Nautilus ! Mais Kim parviendra-t-il à épargner les dommages civils et à revoir son fils ? Sera-t-il à jamais considéré comme un traître ? Le dernier tome de cette trilogie spectaculaire tient toutes ses promesses ! Ce récit d'espionnage et d'aventures riche en personnages complexes nous offre une véritable course-poursuite à l'échelle planétaire.