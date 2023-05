Le cauchemar de Promethée. Les sciences et leurs limites

Ce livre tisse un fil qui traverse les sciences exactes et les sciences de la nature du point de vue de l'histoire de leurs concepts, mais aussi des visions du monde qu'elles rendent possibles, des mathématiques de la Gre?ce classique jusqu'a? leurs applications a? l'intelligence artificielle et à la biologie contemporaines. Ces deux dernie?res disciplines ont e?te? profonde?ment marque?es par des notions d'origine mathe?matique, en particulier celles de calcul, d'information et de programme. Ce qui permet de comprendre leur genèse est le " tournant linguistique " qui a marque? les fondements des mathe?matiques au XXe sie?cle : tout serait finalement une affaire de signes, à la fois alphabe?tiques et nume?riques, combinés selon des re?gles elles-mêmes conçues comme suites de signes formant des programmes. Pourtant, les limites de cette approche computationnelle sont aujourd'hui patentes du fait de l'avancement des sciences elles-mêmes : le livre propose des alternatives en reconstruisant les gestes fondateurs du savoir qui sont à l'origine de notre culture scientifique.