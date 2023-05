Protection énergétique. Créez votre havre de paix spirituel

Grâce à ce véritable guide pratique, vous découvrirez pas à pas les bases de la protection psychique. Cette approche multidisciplinaire vous permettra de trouver les méthodes qui vous correspondent et d'enfin éloigner la négativité et les mauvaises énergies. Ce livre fait découvrir une dimension spirituelle indispensable à la protection grâce aux exercices d'ancrage, de travail sur l'aura et de revitalisation des chakras Découvrez de nombreuses méthodes de protection concrètes à appliquer pour une protection personnelle, de votre domicile ou de vos proches. Retrouvez tous les outils utiles à la protection et comment les utiliser : talismans, amulettes, charmes, senteurs, parfums, essences florales, gemmes, cristaux, eau, sel, huiles, chandelles...