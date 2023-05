Les Profs : Shopping Prof

LE catalogue indispensable pour s'offrir (enfin) une vie de prof bien classe ! Vous êtes prof et vous rêvez d'une machine à corriger les copies à grande vitesse ? Vous avez besoin d'urgence d'un simulateur de panne de photocopieur ? La réunion parents/profs vous stresse et vous voulez vous procurer le neutraliseur de parents ? Pas de panique, dans cet album best of, vous retrouverez tous les meilleurs articles vendus par Shopping Prof. Des articles qui n'ont qu'un seul et unique but : aider les profs à survivre à leurs études.