Astérix Tome 8 : Astérix chez les bretons. Edition de luxe

Jules César, décidé à repousser un peu plus loin les limites de son empire, prépare une véritable armada de légionnaires surentraînés pour envahir la Bretagne (aujourd'hui Grande-Bretagne). Pour aider son cousin breton Jolitorax dans sa lutte contre les légions romaines, Astérix traverse la Mare Britannicum (Manche) accompagné d'Obélix et d'un tonneau rempli de "magique potion" . Commence alors pour les deux amis un périple au pays où on parle à l'envers, on boit la cervoise chaude, on sert le sanglier bouilli et on joue au rugby (pour le plus grand plaisir d'Obélix) ! Heureusement, nos héros sauront résister à toutes ces épreuves, n'est-il pas ? Un ouvrage en grand format, avec dos toilé et tranchefile, comprenant les planches et documents de travail originaux de René Goscinny et d'Albert Uderzo et un riche dossier documentaire inédit.