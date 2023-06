Partir pour Israël. Une nouvelle migration de Juifs de France ?

La migration des Juifs de France vers Israël, longtemps ignorée par les pouvoirs publics, interroge aujourd'hui la société française. Les départs devenus conséquents au tournant du XXIe siècle (56 642 entre 2000 et 2018) rappellent la constance de l'antisémitisme et disent la crainte d'une population fragilisée par les incivilités, les meurtres et les attentats. Dans le même temps, la alya relève aussi de dynamiques migratoires anciennes, de pratiques de circulations internationales et de politiques d'appel organisées par l'Etat d'Israël pour répondre à ses besoins démographiques et économiques. Prise entre des pratiques migratoires de temps long et des commentaires soulignant le poids des appartenances nationales, du conflit israélo-palestinien et d'une actualité anxiogène, la alya de France demande cependant à être comprise dans ses processus, ses encadrements institutionnels et les justifications que les individus donnent de l'acte de partir. Laissant une place importante à l'étude de l'expérience migratoire, ce livre étudie cette migration dans sa dimension historique, géographique et sociologique. Conduite à partir d'archives israéliennes inédites en hébreu, de données cartographiques originales et d'enquêtes de terrain approfondies, cette recherche prétend donner des clefs de compréhension sur un phénomène très médiatisé mais toujours lu au prisme d'enjeux politiques et symboliques.