Les jours passent

Au départ, il s'agit d'un "journal en miettes" , récit de la passion amoureuse d'une jeune fille qui veut ardemment devenir peintre et se bat pour ses deux passions. La première se finit, la seconde croît. Le journal devient "cahier de traverses" , ainsi nommé parce que le soleil comme la pluie vont ponctuer cette existence. La jeune fille cèdera sa place à la femme, c'est une série de deuils et de naissances, le passé revient paré, le présent s'apprivoise. Comment accepter la vieillesse, la mort, l'Alzheimer qui ronge une mère autrefois si ardente ? Comment vivre dans une société qui ne nous correspond pas ? L'art doit être résistance et trace. Hommage aux hommes aimés, hommage au père et à la mère, deux artistes magnifiques, hommage enfin à une famille singulière et évaporée. A travers vingt cahiers et cinquante ans de vie, qu'est devenue cette jeune fille ? A-t-elle été fidèle à ce qu'elle voulait et portait au fond d'elle ? Toute vie est un tourbillon, entre l'ombre et le jardin. Après des études de lettres à l'Université de Rouen, Marie Gaillot expérimente le poste de chargée de relations à l'Opéra de Normandie. Elle quitte ensuite tout pour le Sud-Ouest et intègre l'Académie de Dessin à Toulouse, expose, parcourt l'Europe. Elle entame aussi ses cahiers de dessins et poèmes, peint des fresques dans les écoles, travaille dans un centre photographique, enseigne le FLE... Après un détour par les Pays-Bas, où elle écrit pour des manuels scolaires, elle devient professeure de français en CFA, et voit son métier comme une mission !