13 heures 17 dans la vie de Jonathan Lassiter

C'est quand on n'a plus rien à perdre qu'on prend tous les risques. Viré de son boulot dans une petite société d'assurance de la triste ville de Keanway dans le Nebraska, quitté par sa copine, Jonathan Lassiter voit sa vie bouleversée. Sous une pluie d'orage, alors qu'il vient de se faire détrousser par un pickpocket, il se réfugie dans un petit pub à moitié désert. La rencontre avec Edward, homme distingué, cultivé et cynique qui fête un curieux anniversaire, va initier une folle équipée de 13 heures et 17 minutes dont Jonathan sortira épuisé, rincé, bouleversé et transformé.