Ecrivain à la dérive, John Harper apprend une nouvelle qui le bouleverse : son père, qu'il n'a jamais connu et croyait mort depuis longtemps, est bel et bien en vie. A la suite de graves blessures par balle, il a été transporté dans un hôpital de Manhattan. Et John n'est pas au bout de ses surprises : celui qui les a abandonnés, sa mère et lui, quand il n'avait que deux ans n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Lenny Bernstein, l'un des pontes de la mafia new-yorkaise. Il découvre alors que, si son passé a été bâti sur des mensonges, son présent l'est tout autant. Pour démêler le vrai du faux, il va devoir se confronter à une énigme insoluble : quel genre d'homme est vraiment son père ? Un récit déroutant, fait de contrastes et de désillusions en série. Tout cela livré dans une écriture touffue, aussi souple que méticuleuse, et déployant une fabuleuse galerie de personnages impossibles. Du R. J. Ellory pur jus. Michel Bélair, Le Devoir. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude et Jean Demanuelli.