Guide des Pyrénées et autres textes

Première édition en français de l'ensemble de l'oeuvre sur les Pyrénées de Charles Packe, auteur dans la seconde moitié du XIXe siècle du premier guide couvrant toute la chaîne et destiné aux "ascensionnistes", avec d'autres textes et des cartes originales. L'oeuvre de Packe sur les Pyrénées est présentée et traduite dans son intégralité : le premier guide spécialement consacré aux ascensions et couvrant la chaîne entière, bien sûr, mais aussi les cartes l'accompagnant et les textes publiés séparément, entre 1862 et 1893.