Famille et jeunesse. Volume 221. Avril 2023

DROIT BELGE Cet ouvrage envisage de façon transversale plusieurs aspects du droit de la jeunesse et du droit de la famille. Des spécialistes font le point sur des questions diverses : - les dernières actualités relatives à la G. P. A. ; - la jurisprudence récente en matière de parts contributives ; - la loi du 20 mai 2021 sur les fratries ; - les personnes majeures protégées ; - la problématique des rapports entre le civil, le protectionnel et le pénal dans le champ familial ; - la famille sous la loupe du droit pénal ; - les éléments de droit comptable et de droit des sociétés en relation avec le droit familial.