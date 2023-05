Holly Boldt Tome 3 : Une sorcière survoltée

J'ai encore un problème... Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un cadavre. Les parents d'Adam, mon petit ami métamorphe, débarquent en ville pour la fête de Yule et où ils vont loger, à votre avis ? Au Manoir de Beechwood, bien sûr ! Pendant une semaine ! Oui, une semaine à supporter ma future belle-famille ! Ce n'est pas le moment de me lancer dans une nouvelle enquête, il faut que je me tienne à carreau et fasse bonne impression. Sauf que les problèmes me collent à la peau, et devinez quoi... Je suis le témoin clé d'un meurtre. Difficile de faire pire, sauf quand on s'appelle "Holly" . Parce que des vampires sont impliqués et mon coéquipier humain est en danger. Bon, programme de la semaine : arrêter une bande de vampires assoiffés de pouvoir, charmer un couple de métamorphes un brin coincés et éviter la prison surnaturelle. Un jeu d'enfant, non ? Retrouvez la pension du Manoir de Beechwoord, avec ses fantômes, ses métamorphes, sa sorcière, ses vampires... Et des beaux-parents envahissants.