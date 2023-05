Elisabetta Sirani. Une artiste emblématique à Bologne

Tout le paradoxe de l'étude "siranienne" se situe dans l'espace, géographique et temporel. D'un point de vue biographique, elle se restreint à une seule et même ville, Bologne, sur une période de vie d'à peine trente ans, 1638-1665. Tandis que sa notoriété et l'exportation des toiles d'Elisabetta Sirani ont atteint par paliers des degrés nationaux, européens puis internationaux sur plusieurs siècles. Les motivations de l'artiste peintre étaient en partie générées par la pression d'un père infirme et peu scrupuleux. Mais cette inflexibilité paternelle ne doit pas non plus devenir le chef d'accusation de la mort précoce d'Elisabetta Sirani qui sut exploiter son potentiel artistique en ouvrant notamment une école. Son originalité artistique réside dans le caractère pluridisciplinaire de ses oeuvres : le dessin, la gravure et la peinture. Grâce à une fortune littéraire et des supports iconogra-phiques extrêmement riches cet ouvrage promet une découverte passionnante dans la lignée des women studies.