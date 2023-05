L'épidémie du mensonge. Temps des révélations

Ainsi que l'annonce ce nouveau livre, nous sommes engagés dans le temps irréversible des révélations. Le mensonge, quel qu'il soit et où qu'il se dissimule, est et sera dévoilé. La Lumière éblouit et terrasse l'Ombre et ses partisans, qui n'auront nulle part où se cacher. Les piliers de cette société décadente et agonisante sont donc appelés à s'écrouler. C'est dans ce contexte en apparence inquiétant que 49 nouveaux messages d'Olivier et de ses amis guides de lumière balisent notre chemin, qui s'éclaircit progressivement. Depuis leur Au-delà, ils nous encouragent à les rejoindre dans ce combat titanesque, dont ils ne doutent pas de l'issue victorieuse. Il nous appartient désormais, armés de leurs précieux conseils, d'agir dans ce temps des révélations pour bâtir un monde meilleur. Un livre d'espoir, qui vient d'ailleurs.