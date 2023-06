L'Empire s'effondre, tome 3. Nulle âme ne désespère en vain. Nulle âme ne désespère en vain

Désigné par la Foi, Phébus Karzian d'Estée entame la reconquête de l'empire de Seth, par voie de mer et de terre. Le jeune homme espère encore réunir l'Empire tout entier sous sa couronne. Malheureusement, concilier rêve et devoir semble impossible. Phébus va devoir choisir entre le soutien manipulateur de ses généraux et du prélat Myocène ou l'alliance avec ses anciens amis qui rejettent les dieux du Faëton. Depuis la Vallée divine, Sayef le Talent compte sur le prince pour l'emporter et permettre aux dieux de revenir plus forts que jamais. Sur le continent caché, l'explorateur Rackam Thorpe découvre la vérité sur les dieux et l'existence du monde tel qu'on le connaît. Dans les montagnes, Alfred se plonge dans les secrets des ondes telluriques et découvre par lui-même l'ampleur des pouvoirs de cette science extraordinaire. Du dénouement de la guerre naîtra un cercle-monde changé. Quel est le véritable but derrière les combats ? Pourquoi l'Empire s'est effondré ? Qui va l'emporter ? Fin du cycle L'Empire s'effondre, ce troisième tome confirme l'entrée en fanfare de Sébastien Coville dans la SF française.