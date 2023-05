Une folle envie de liberté

A l'aube de ses cinquante ans, Alice Lambert perd pied. En quittant son mari, elle s'imaginait libre et indépendante, mais elle se retrouve seule, déprimée, avec un job précaire de vendeuse de produits ménagers à domicile. Alors quand son père Max lui propose d'emménager chez lui au 19 bis, boulevard Montmartre pendant ses six mois d'absence, elle n'hésite pas longtemps à troquer son studio de 20 mètres carrés contre cet appartement confortable sur les grands boulevards... même si elle sait qu'elle risque d'y recroiser Karim, le patron du café d'en bas. De retrouvailles en nouvelles rencontres, Alice va peu à peu s'ouvrir à sa nouvelle vie, et pourquoi pas à une nouvelle histoire d'amour...