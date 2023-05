Le Fort intérieur. Et la sorcière de l'île Moufle

Le regard sans cesse accroché au ciel, constellé de bombes allemandes, Sarah Brown n'a pour toute richesse que sa valise, baptisée Humphrey, de bonnes intentions et une bienveillante inefficacité... Mais lorsqu'elle croise la route du fidèle Harold, un balai égaré par une sorcière londonienne, c'est pourtant bien à elle qu'il incombe de le restituer à sa propriétaire. Avec son chien David, Miss Brown découvre alors l'île Moufle, nichée entre la Forêt Enchantée et la Commune de la Faërie, où se dresse une petite maison curieusement nommée "le Fort Intérieur" ... Paru en 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale, Le Fort Intérieur, sorte de Mary Poppins pour adulte avant l'heure, anticipe le ton comique et léger que la fantasy connaîtra bien des décennies plus tard, avec entre autres Terry Pratchett et Neil Gaiman. Très admirée par Virginia Woolf, la féministe Stella Benson (1892-1933) signe ici un roman inclassable et d'une modernité savoureuse, superbement illustré par Anouck Faure.