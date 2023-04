Le riz dans tous ses états

Découvrez à travers ce livre toute la richesse de cet ingrédient de base. Le riz est une céréale appartenant à la famille des graminées. La culture de cette plante remonte à au moins 10 000 ans dans les zones tropicales asiatiques. Et si celle-ci s'est peu à peu répandue à travers le monde, 95 % de la production vient d'Asie, où le riz constitue un aliment de base du régime alimentaire. Economique, nourrissant et connu aux quatre coins du monde, le riz est un incontournable de nos cuisines. Riche en protéines végétales et en glucides complexes. C'est donc une bonne source d'énergie. Découvrez à travers ce livre toute la richesse de cet ingrédient. Lilli Carrat a une expérience de plus de 30 ans dans la presse médicale. Elle est spécialisée aujourd'hui dans le milieu associatif. Depuis les Alpes-Maritimes, elle a écrit de nombreux livres aux Editions Alpen, dont Le pain - Faut-il en consommer... ou pas ? Découvrez les vertus des graines de chia ou encore Le syndrome Nash - La maladie du soda, du foie gras.