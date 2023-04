Coffret Oracle des 44 sceaux de Salomon

Ils sont 44 et représentent un diagramme mystique fait de codes sacrés issus de la kabbale. Ils sont capables de modifier au niveau subtil le champ vibratoire et ainsi d'avoir un impact sur la matérialisation des choses. Il est possible de les utiliser pour se protéger, guérir, appeler des forces, ou remporter des victoires sur l'adversité. Chaque sceau possède sa vibration particulière et a la capacité d'ouvrir un champ de possibilités. Travailler avec l'oracle, c'est s'ouvrir à de nouvelles perceptives, trouver réconfort et lumière sur l'avenir. Il nous sera donné des enseignements à la hauteur de notre niveau de conscience.