Des rires de Hyènes

C'est avec fébrilité que Julien aborde sa première rentrée au collège. Il est impatient, s'y prépare depuis longtemps. Il a hâte de partager sa passion de la littérature. Pourtant, bien vite, s'il tremble, ce n'est plus d'excitation. Surtout les jours où il doit affronter les 4èmes B qui, entraînés par Max, ont décidé de le mettre violemment à l'épreuve. Et que Julien soit leur prof ne modère en rien leur cruauté. Au contraire. Splendeurs et misères du métier d'enseignantA : avec la subtilité qu'on lui connaît, Marion Brunet (Sans foi ni loi, Plein gris) signe une histoire pleine de rage et de douceur. En matière de harcèlement, le fort et le faible ne sont pas toujours ceux que l'on croit.