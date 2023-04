De nouvelle résistance au bastion social

Avec cet ouvrage débute une anthologie du nationalisme-révolutionnaire français qui devrait compter trois volumes couvrant l'histoire de ce courant de 1960 à nos jours. Si le dernier tome paraît le premier, c'est tout simplement parce que la matière pour le rédiger était le plus facilement accessible. Cependant, la préservation de la mémoire a été très variable selon les groupes. Autant certains possèdent une mémoire imprimée et classée conséquente et exploitable, autant d'autres - tels le Mouvement d'action sociale, la Société des égaux ou Troisième voie - n'ont laissé aucune archives et il a fallu beaucoup de recherches pour pouvoir retrouver des documents que personne n'avait conservé. Le lecteur, étudiant en histoire, chercheur ou militant, explorera avec intérêt ces manifestes, programmes, tracts et déclarations qui restent majoritairement actuels dans leurs analyses. Il sera parfois surpris par leur contenu, très loin de l'idée que nous donne habituellement la grande presse qui définit les nationalistes-révolutionnaires comme "la plus extrême extrême droite" . Puisqu'il se trouve encore de jeunes militants pour reprendre le flambeau, cette anthologie n'est pas close et connaîtra sans doute un quatrième chapitre dans quelques années.