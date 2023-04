Raviver les étoiles

L'enfer, Raph connaît. Enfant du système, il a été ballotté de familles d'accueil en foyers, et n'a pas toujours fait les bons choix. Il n'avait confiance qu'en une personne : Mia. Elle était son roc, son ancre. Jusqu'à ce qu'il lui brise le coeur. Le bonheur, Mia n'y croit plus. Elle pensait l'avoir trouvé avec Raph, son ami d'enfance. Jusqu'à ce qu'il fasse un faux pas. Depuis, elle n'a plus confiance en personne. L'amour ? Ca fait mal, ça n'est pas pour elle. Quelques années plus tard, le destin les réunit à nouveau. Désormais, Mia n'est plus la même, elle a fermé son coeur. Impulsif, protecteur et plus séduisant que jamais, Raph, n'a qu'une idée, reconquérir Mia. Il le sait, il a besoin d'elle. Pourra-t-il effacer les erreurs du passé pour construire l'avenir ? Pourra-t-elle s'autoriser à aimer ?