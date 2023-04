Dans ses Mémoires, écrits vers 1520, Philippe de Vigneulles évoque son existence de marchand drapier à Metz, sur une cinquantaine d'années. Il relate ses apprentissages et ses épreuves, observe les faits divers aussi bien que les grands événements de son temps, mais sans jamais se mettre dans une position avantageuse. Il s'adresse surtout à ses proches, à qui il voudrait communiquer un idéal de vie modeste et ordonnée. Son texte, qui fourmille de détails sur le quotidien, intéresse évidemment les spécialistes d'histoire locale et de sociologie urbaine. Traduits en français moderne, ces Mémoires se muent en véritable récit. L'auteur, quittant le champ des curiosités régionales, accède au statut d'écrivain.