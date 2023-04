Mon cahier de français 6e Les fondamentaux. Edition 2023

Afin de consolider les fondamentaux de 6e en français, un livret d'activités ayant pour objectifs de : - Donner aux élèves des stratégies de lecture pour comprendre les textes. - Améliorer leur fluidité en lecture silencieuse et orale. - Entraîner les élèves à l'écriture de textes complets et variés. - Développer des automatismes en conjugaison et en orthographe. - Apprendre à maîtriser l'orthographe avec 14 dictées préparées. Une organisation en deux parties : - Progresser en compréhension de texte, en lecture et en expression écrite. - Progresser en orthographe et en conjugaison.