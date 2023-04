Faites-moi plaisir

"Cent pages de fiction tirées à quatre épingles et éblouissantes d'intelligence". ELLE Quin est licencié de la maison d'édition new-yorkaise où il travaille depuis de longues années. Il est accusé par plusieurs femmes de conduite "inappropriée" . Pourtant, il peine à comprendre ce qu'on lui reproche. Margot est sa meilleure amie. Si elle approuve la punition infligée à Quin, elle ne peut s'empêcher d'y voir une sorte d'injustice. Au fond, que désirons-nous vraiment, et pourquoi ? Qu'est-ce que le consentement ? Dans ce récit percutant à deux voix, c'est toute l'ambiguïté de nos comportements qui se révèle, cette zone grise à laquelle seuls les écrivains ont accès. Née en 1954, Mary Gaitskill est considérée comme une icône littéraire et une nouvelliste de talent. Ses nouvelles et essais paraissent régulièrement dans le New Yorker, le Harper's Magazine et Esquire. Elle a publié plusieurs romans dont La Faille aux Editions de l'Olivier.