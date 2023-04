Renouer avec le vivant

Partir redécouvrir le sens de la nature aux côtés des meilleurs guides, voilà ce que proposent ces petites immersions dans le grand vert, et les grands bleus, de l'Hexagone. Dans le Vercors sur les traces du loup, au large de Cancale chez le grand dauphin, dans la Loire des îles sur les terres du castor, à l'affût de la vie sauvage aux portes des Pyrénées, dans les Alpilles sur la piste de l'abeille noire... Et, entre deux expériences, se poser dans un jardin, une maison d'hôtes, à une table étoilée ou juste dans une cabane, chez les pionniers du savoir-revivre ! Paysans contemporains, chefs maraîchers, jardiniers punk, hôteliers fermiers... Parce qu'il faut se dépêcher de considérer la nature autrement que comme un simple décor, prenons le temps d'aller vers elle. Voici des virées en harmonie avec elle, des plongées dans cette vie sauvage spectaculaire qui palpite tout près de nous. Des escapades en douceur qui nous emmènent à la rencontre, chez eux, dans leur habitat et leur quotidien, de ces voisins qui nous veulent du bien : insectes, mammifères, oiseaux rares et "mauvaises" herbes ! Tous nous tendent les bras, nous initient aux secrets de cette fameuse et si précieuse biodiversité... Célébrons notre reconnexion à la nature au travers d'expériences au coeur du vivant, en tête-à-tête avec un monde animal et végétal insoupçonné... Suivons ces éclaireurs passionnés et passionnants qui nous embarquent, aux quatre coins de la France, dans un grand souffle sauvage, à la découverte de "petits pays" aussi essentiels que fascinants.