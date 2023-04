Le mythe de la main verte. Guide pratique de sorcière pour sauver ses plantes

Bienvenue dans Le Mythe de la Main Verte ! Vous aussi, vous rêvez de faire entrer les plantes dans votre vie ? Le monde végétal vous fascine, mais vous avez l'impression que rien ne vous survit ? Ce grimoire pas comme les autres vous ouvre les portes d'un nouveau monde : celui de la main verte et de la Magie ! Il vous propose de changer de perspective face à vos plantes, de les comprendre et de les écouter pour mieux vivre avec elles en toute sérénité. Cet ouvrage vous livre ses secrets pour les soigner, les protéger et communiquer avec elles. Sorcières et Sorciers, passionnés de plantes, en recherche d'un guide de survie pour transformer votre intérieur en véritable jungle, ce grimoire est fait pour vous ! Tenez-vous prêt à passer de l'autre côté, à traverser le miroir et à percevoir le monde végétal autrement ! Attention, après avoir lu ce livre, votre appartement ou votre maison risquent d'être rapidement envahis par des plantes toutes plus belles et luxuriantes les unes que les autres... Gabrielle Lartigue, née en 1990, est une passionnée aux multiples casquettes. Dans sa vie professionnelle, elle est consultante en marketing online et blogueuse. Son blog est dédié à ses passions et centres d'intérêt divers, mais aussi aux petites choses de son quotidien, propices aux échanges avec sa communauté. Happée depuis l'enfance par tout ce qui touche à la sorcellerie, elle choisit il y a quelques années de passer de l'autre côté du miroir et d'ouvrir la porte à la pratique de la magie verte. Cette magie est celle qui résonne le plus avec son Ame de Sorcière, mais également celle qu'elle semble déjà pratiquer discrètement et instinctivement. Son appartement compte aujourd'hui plus de cent-vingt plantes, de la minuscule Macodes Petola à la géante Alocasia Zebrina. Les soins quotidiens qu'elle leur apporte et le temps qu'elle passe à les observer et à travailler avec elles lui en apprennent bien plus que les livres dédiés à ce sujet. Elle base sa pratique magique sur l'empirisme, le lien qu'elle crée avec elles et la puissance qui en découle. En parallèle, naturopathe de formation, elle nourrit son cheminement pour toujours mieux comprendre les plantes, cette fois-ci du côté de ce qu'elles peuvent nous apprendre et nous apporter, toujours dans le plus grand respect du monde végétal.