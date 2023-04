Les dragons étincelants. Tome 1 : Amina, le dragon d'or

L'ordre de la forêt menace de s'effondrer. Amina, Emma et Noémie, capables de se transformer en dragon, partent secourir le royaume des arbres. Lorsqu'elle entend dans son jardin un chant venant de la forêt, Amina est totalement envoutée. C'est comme si la mélodie l'appelait ! La jeune fille la répète mot à mot quand soudain... la voilà transformée en dragon ! Accompagnée d'Emma et Noémie, deux camarades de classe, elles font la connaissance de la reine des arbres. Elles deviennent alors toutes les trois des dragons étincelants, protectrices de la Forêt Magique. Mais une menace gronde sur le royaume : la reine de l'ombre et ses esprits veulent renverser le trône. La survie de la forêt est en jeu, les trois amies acceptent d'aider la reine des arbres à retrouver tous les ingrédients magiques dont elle a besoin pour garder son pouvoir.