Le musée de l'Air et de l'Espace. L'aérogare historique de Paris-Le Bourget

Créé en 1919, le musée de l'Air et de l'Espace est l'un des premiers musées aéronautiques et spatiaux du monde, par son ancienneté et la richesse de ses collections. Créé en 1919, le musée de l'Air et de l'Espace est l'un des premiers musées aéronautiques et spatiaux du monde, par son ancienneté et la richesse de ses collections. Le musée expose notamment deux Concorde, un Boeing 747, un A380, des avions " bois et toile " des débuts de l'aviation ou encore des nacelles de dirigeables. Situé depuis 1975 sur l'aéroport de Paris-Le Bourget, à 8km au nord de Paris, premier aéroport d'affaires européen, le musée de l'Air et de l'Espace est également un musée de site et un lieu vivant, en prise directe avec l'aéronautique contemporaine. Sur ce lieu mythique, berceau de l'aviation mondiale et théâtre de nombreux exploits tels que la première liaison Paris-New York, effectuée en 1927 par Charles Lindbergh, ou encore la première traversée atlantique en sens inverse réalisée par Costes et Bellonte en 1930, il propose au visiteur qui parcourt ses 125 000 m2 d'exposition (un tarmac, 11 halls d'exposition), de vivre une véritable expérience à travers l'histoire de la conquête aérospatiale. Cet ouvrage présente l'histoire du musée et de ses aménagements successifs ainsi que ses collections.