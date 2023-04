L'histoire de Street Fighter. Raconté par ses créateurs

Ce livre raconte l'histoire de la création de l'un des jeux vidéo les plus importants et les plus appréciés de tous les temps - Street Fighter II - et son impact ultérieur sur l'industrie, ses créateurs et le public de joueurs qui l'a si chaleureusement adopté. En plus de Street Fighter II, le livre revient en détail sur de nombreux jeux de combat de l'époque (de Third Strike à Capcom vs. SNK en passant par Darkstalkers) et fait également un état des lieux d'une période révolue, où l'arcade était encore le modèle dominant. Fruit de plusieurs années de recherches, L'Histoire officieuse de Street Fighter rassemble les témoignages de plus de 60 acteurs de la saga, développeurs, artistes, exploitants de salle, répartis sur plusieurs continents, qui s'expriment avec franchise sur la vision et l'ambition qui ont fait de Street Fighter II un nom connu de tous.