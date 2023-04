De Saumur à Berchtesgaden. La vie à bras le corps 1939-1945

En 1939, à 19 ans, Guy de Valence s'engage et se retrouve à défendre la Loire, à Saumur avec les cadets de l'Ecole de cavalerie. Il rejoindra ensuite l'armée reconstituée par Leclerc et finira la guerre aux côtés du général à Berchtesgaden, en tant qu'officier d'ordonnance, le 5 mai 1945. Il a perdu un bras dans les combats sur la Sarthe, arraché par un projectile ennemi. Après plusieurs mois de convalescence, il sera affecté à l'état-major auprès de Leclerc, et témoignera de l'horreur du camp de Dachau. Guy de Valence décrit presque toujours ce qu'il voit, sans se mettre en avant, et c'est en cela que réside la valeur documentaire de ses souvenirs militaires, dont la grande histoire est la toile de fond. Guy de Valence (1920-2014) quitte ensuite l'armée active à la mort du général Leclerc et devient administrateur de la France d'outre-mer, puis ministre plénipotentiaire au ministère des Anciens combattants. La 134e promotion du Cours supérieur des officiers spécialistes d'état-major ORSEM (2021-2022) porte son nom.