Sasha et le cheval ailé

Sasha, garçon renfermé et différent, ne grandit plus, sans que les médecins puissent expliquer pourquoi... C'est peut-être lié à ce qu'il a vu et vécu là-bas, dans ce pays en guerre qu'il a fui avec sa petite soeur et sa mère, à la mort de son père. Un jour, Pégase, le cheval ailé de la mythologie, prend vie devant lui et lui propose une quête pour retrouver les souvenirs qu'il lui manque et enfin, aller mieux. Sasha accepte mais les dieux ne voient pas leur amitié d'un très bon oeil ; le garçon doit leur prouver sa valeur ! Sur le dos de Pégase, Sasha va vivre une épopée extraordinaire qui bouleversera son existence.